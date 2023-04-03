Ферлан Менди пропустит 6 недель из-за травмы

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди из-за своей травмы пропустит чуть больше времени, чем ожидалось ранее. По информации от журналиста Марио Кортеханы, футболист проведёт вне игры 6 недель.

Напомним, ранее ожидалось, что Менди пропустит из-за своей травмы один месяц. Тем не менее, повреждение оказалось более серьёзным. Помимо четвертьфинальных матчей с «Челси» в Лиге чемпионов, француз может также пропустить полуфиналы.

Ранее ходили слухи о том, что «Реал» будет открыт к продаже Менди ближайшим летом. Руководство клуба якобы не устраивают выступления футболиста и его постоянная травматичность.