Канисарес не верит в возможное возвращение Месси в «Барселону»

Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я не верю в это. «Барселона» долго отходила от потери своего лучшего футболиста в истории, но смогла справиться. Сейчас уже разработан проект на будущее, в который не входит возвращение Месси», — цитирует Канисареса Marca.

При этом эксперт признался, что хотел бы снова увидеть аргентинца в чемпионате Испании.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний Месси не будет продевать контракт с «ПСЖ», который истекает в конце июня этого года.

В текущем сезоне на счету игрока 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.