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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канисарес не верит в возможное возвращение Месси в «Барселону»

05 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 3 ч. 44 мин.

Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я не верю в это. «Барселона» долго отходила от потери своего лучшего футболиста в истории, но смогла справиться. Сейчас уже разработан проект на будущее, в который не входит возвращение Месси», — цитирует Канисареса Marca.

При этом эксперт признался, что хотел бы снова увидеть аргентинца в чемпионате Испании.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний Месси не будет продевать контракт с «ПСЖ», который истекает в конце июня этого года.

В текущем сезоне на счету игрока 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Сантьяго Канисарес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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