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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси может посетить матч «Барселоны» с «Реалом»

05 Апреля 2023 • 00:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 20 ч. 24 мин.

В Испании ждут скорого визита Лионеля Месси на «Камп Ноу».

В среду «сине-гранатовые» проведут ответный матч Кубка Испании против мадридского «Реала». Первая встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой коллектива Хави Эрнандеса с минимальным счётом. Согласно сведениям известного журналиста Херарда Ромеро, посетить предстоящее «эль класико» может Месси, ныне выступающий за «ПСЖ». Впрочем, как отмечает источник, данная информация пока не подтверждена.

Лионель Месси может вернуться в «Барселону» уже грядущим летом. В настоящий момент он не намерен продлевать истекающий в июне контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лионель Месси ПСЖ
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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