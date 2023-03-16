Дембеле может не успеть вернуться до апрельского матча с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжает восстановление после травмы.

25-летний футболист выбыл из строя в январе, получив повреждение в поединке с «Жироной». Возвращение француза было запланировано на март, но затянулось из-за рецидива, произошедшего около пяти дней назад, докладывает Tot costa. Дембеле может пропустить ответный поединок полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала», который пройдёт 5 апреля. Точная дата возвращения игрока определится после завершения перерыва на матчи сборных.

Напомним, что «Барселона» взяла верх в первой полуфинальной встрече Кубка Испании, одолев «сливочных» со счётом 1:0.