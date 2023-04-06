​«Реал» не забивал четыре мяча на «Камп Ноу» с 1963 года

Триумфом мадридского «Реала» вчера завершилось очередное «эль класико», хет-трик Бензема позволил «Реалу» выиграть со счетом 4:0 - и теперь мадридцы в сороковой раз в истории клуба сыграют в финале Кубка Испании. Там им противостоять будет расправившаяся с «Атлетиком» памплонская «Осасуна».

Следует заметить, что «Реал» не был столь результативен на поле «Барселоны» уже более чем шестьдесят лет - в последний раз «Реал» забивал четыре или более мяча «Барселоне» в январе 1963 года, тогда итоговый счет был 5:1.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится шестого мая в Севилье.