Хави: «Реал» остаётся фаворитом дуэли, несмотря на нашу гостевую победу 1:0»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» остаётся фаворитом двухматчевой дуэли в полуфинале Кубка Испании.

Напомним, что в первом матче «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0. В среду команды проведут ответную игру на поле «Камп Ноу».

«У меня есть ощущение, что обыграть «Реал» в двухматчевой дуэли очень сложно. Сколько времени прошло с тех пор, как они проиграли последнее двухматчевое противостояние? Вот поэтому я и считаю, что «Реал» остаётся фаворитом дуэли, несмотря на нашу гостевую победу 1:0», - сказал Хави журналистам на вторничной пресс-конференции.