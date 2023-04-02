Анри объяснил, почему Месси должен вернуться в «Барселону»

Бывший французский футболист Тьерри Анри высказался на тему возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Аргентинец по-прежнему принадлежит «Пари Сен-Жермен», однако стороны пока не могут договориться о продлении контракта, истекающего в июне. Основным претендентом на 35-летнего футболиста считается «Барселона».

«Месси должен вернуться в «Барселону» из любви к футболу, а также по той причине, что в 2021 году он покинул клуб совсем не так, как должен был. Я бы хотел, чтобы Лео завершил свою игровую карьеру именно в «Барселоне», – заявил в интервью Prime Video Sport France знаменитый экс-нападающий сборной Франции и каталонского клуба.