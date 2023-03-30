Хакими сможет сыграть против «Лиона», Рамос – под сомнением

Защитники «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими и Серхио Рамос работают над скорейшим возвращением в строй после повреждений.

Состояние марокканского футболиста вызывало некоторые опасения, несмотря на его участие в недавнем матче против сборной Бразилии, однако, как утверждает Le Parisien, сегодня игрок провёл полноценную тренировку и должен быть доступен для участия в предстоящем поединке Лиги 1 против «Лиона». С Рамосом ситуация обстоит иначе: он по-прежнему не залечил свою травму, поэтому его участие в игре находится под серьёзным сомнением.

Встреча «ПСЖ» – «Лион» состоится 2 апреля.