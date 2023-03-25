«Рома» приняла решение по будущему Вейналдума

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум, арендованный «Ромой» у «Пари Сен-Жермен», вряд ли будет выкуплен римским клубом.

Аренда нидерландца рассчитана до конца сезона и предусматривает опцию выкупа, однако в «Роме» не намерены её активировать. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, вместо этого руководство «волков» планирует запросить у «ПСЖ» продление аренды ещё на один год.

Джорджиньо Вейналдум провёл 11 матчей за «Рому» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. 32-летний хавбек получил тяжёлую травму в дебютном матче за команду Жозе Моуринью, из-за чего не играл около полугода. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.