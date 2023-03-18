Ляказетт стал вторым бомбардиром в истории «Лиона»

Французский форвард «Лиона» Александр Ляказетт стал вторым бомбардиром в истории клуба. Вечером 17 марта француз поразил ворота «Нанта» в рамках матча Лиги 1 (1:1) и забил свой 150-й гол за лионцев на профессиональном уровне.

Таким образом, Ляказетт опередил Бернара Лякомба с его 149 голами и вышел на чистое второе место в рейтинге. Впереди Ляказетта в списке остался лишь Флери ди Налло с его 222 голами за «ткачей».

Кстати, неделю назад мы писали ещё об одном достижении Ляказетта – он стал первым игроком в истории клуба, который в пяти разных сезонах забивал минимум 20 голов за свою команду.