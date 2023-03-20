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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Не думаю о своём будущем»

20 Марта 2023 • 12:12 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что не беспокоится о своём будущем. В последнее время француза активно связывают с увольнением по причине неудовлетворительных результатов.

«Не думаю о своём будущем. В данный момент я лишь сфокусирован на финальных матчах этого сезона», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, вчера «ПСЖ» потерпел своё седьмое поражение в нынешнем сезоне, проиграв у себя дома «Ренну» в чемпионате Франции. Галтье возглавил парижан прошлым летом, перед этим покинув пост главного тренера в «Ницце».

Заменить Кристофа в «ПСЖ» может бывший тренер команды Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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