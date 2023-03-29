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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года, но с необычным условием

29 Марта 2023 • 23:48 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Итальянский полузащитник Марко Верратти останется игроком «ПСЖ» вплоть до 2026 года, он продлил свой контракт с парижским клубом, однако по настоянию руководства клуба в него включили пункт о том, что его зарплата будет зависеть от количества матчей, в которых он будет играть в стартовом составе. Как уточняет издание Le Parisien, особо настаивал на этом новый спортивный директор клуба Луис Кампос.

Напомним, что речь идет о ветеране клуба - Верратти выступает в его составе уже десять лет, он настоящий старожил, так как за это время сменился весь состав, кроме него. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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ПСЖ ЛИОН
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