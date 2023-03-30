В Сети резко критикуют Неймара за демонстративный проигрыш в онлайн-казино

«Понты» - примерно так охарактеризовали в Сети выходку Неймара, который сыграл в прямом эфире в онлайн-казино и демонстративно «просадил» миллион евро. Во-первых, подобное в Европе расценивается как реклама казино - как пояснил известный стример xQc, на платформе Twitch такие вещи в принципе запрещены.

- Стыд и срам предоставлять такую платформу таким деятелям, - заявил xQc.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году и наслаждается баснословным контрактом. Однако сейчас он травмирован и не сможет выступать до конца сезона. Не исключено, что летом клуб попытается избавиться от него.