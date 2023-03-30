Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В Сети резко критикуют Неймара за демонстративный проигрыш в онлайн-казино

30 Марта 2023 • 02:46 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

«Понты» - примерно так охарактеризовали в Сети выходку Неймара, который сыграл в прямом эфире в онлайн-казино и демонстративно «просадил» миллион евро. Во-первых, подобное в Европе расценивается как реклама казино - как пояснил известный стример xQc, на платформе Twitch такие вещи в принципе запрещены.

- Стыд и срам предоставлять такую платформу таким деятелям, - заявил xQc.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году и наслаждается баснословным контрактом. Однако сейчас он травмирован и не сможет выступать до конца сезона. Не исключено, что летом клуб попытается избавиться от него.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
03:05 · Франция. Лига 1
Буффон рассказал, как порекомендовал «Милану» пригласить Меньяна
02:46 · Франция. Лига 1
В Сети резко критикуют Неймара за демонстративный проигрыш в онлайн-казино
29 Марта
23:48 · Франция. Лига 1
Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года, но с необычным условием
23:13 · Франция. Лига 1
Ренар возглавил женскую сборную Франции по футболу
23:00 · Италия. Серия А
Тудор нахваливает французский чемпионат
22:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США
19:17 · Франция. Лига 1
Неймар проиграл 1 млн евро онлайн, но не расстроился
15:54 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни»
12:36 · Франция. Лига 1
Агент сообщил новую информацию по состоянию Головина 1
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Балогуна летом
10:16 · Англия. Премьер-лига
11 лучших: названа символическая сборная Европы 4
08:24 · Франция. Лига 1
Форвард «Лилля» Дэвид назвал своего кумира детства
07:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Я смог добиться всего в футболе» 1
00:25 · Испания. Ла Лига
Месси согласен на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону» 5
28 Марта
23:26 · Франция. Лига 1
Эрве Ренар покинул сборную Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем