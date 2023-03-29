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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар проиграл 1 млн евро онлайн, но не расстроился

29 Марта 2023 • 19:17 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар проиграл 1 миллион евро, играя в азартные игры в сети Интернет. Произошло это во вторник вечером, когда Неймар вёл прямую трансляцию. О случившемся рассказывает Sportskeeda.

Неймар не расстроился из-за проигранных больших денег. 31-летний футболист в шутку изобразил плач под мелодию из «Титаника», но уже через считанные секунды улыбался.

В настоящий момент Неймар восстанавливается после операции на травмированной лодыжке. Бразильский форвард в сезоне 2022/2023 на поле не выйдет.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – «ПСЖ» платил за него 222 миллиона евро.

Цена Неймара снизилась

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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