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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мбаппе - капитан сборной? Хорошо, но у нас останется Маркиньос»

01 Апреля 2023 • 14:05 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
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02.04 21:45

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал достаточно скандальное решение своего коллеги из французской сборной Дидье Дешама назначить Килиана Мбаппе капитаном национальной команды. Многие сочли, что более уместной была бы фигура более опытного футболиста, например, Антуана Гризманна.

- Мбаппе - капитан сборной? Я рад за Килиана. Это правильный выбор для сборной. Но у нас есть Маркиньос, он капитан, есть вице-капитаны, и Мбаппе - один из них. Мы ничего менять не будем, - цитирует Галтье итальянское новостное агентство ITASportPress.

Мбаппе выступает за свой нынешний клуб с 2017 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Кристоф Галтье Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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