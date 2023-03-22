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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» проиграл 41% из проведённых в 2023 году матчей

22 Марта 2023 • 06:23 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Статистика, которая заставляет задуматься - парижский «ПСЖ» провел семнадцать матчей в текущем сезоне, и проиграл уже семь из них. Речь, разумеется, о матчах во всех турнирах, в том числе и о двух поражениях от «Баварии» в рамках Лиги чемпионов.

Столь неудачный год в истории клуба был лишь дважды - в 1978 году клуб проиграл двадцать из 43 проведенных во всех турнирах матчей, что составило 47 процентов, а в 1987 году «ПСЖ» проиграл восемнадцать из 42 проведенных встреч, или 43 процента от всех игр.  

В следующем туре французского чемпионата «ПСЖ» примет в домашнем матче «Лион», это будет второго апреля.

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ПСЖ
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ПСЖ ЛИОН
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