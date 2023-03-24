Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси принял решение не продлевать контракт со своей нынешней командой. По информации от журналиста Себастьяна Виньоло, аргентинский хавбек принял решение покинуть команду на правах свободного агента.

Месси проинформировал «ПСЖ» о том, что не станет продлевать свой истекающий контракт. Ранее сообщалось, что в обозримом будущем Лионель хотел бы остаться в Европе и продолжать выступать на высочайшем уровне.

Напомним, «Барселона» заинтересована в возвращении Месси, но сделать это будет очень непросто из-за финансовых проблем. В этом сезоне аргентинец отметился 13 голами и 13 ассистами в чемпионате Франции.