Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Итальянский журналист: «Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов»

28 Марта 2023 • 10:34 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Итальянский журналист Фабио Каресса сообщил о том, что действующий чемпион Франции «ПСЖ» провёл встречу с главным тренером «Болоньи» Тьяго Моттой, чтобы обсудить с ним возможную работу в парижском клубе.

Журналист считает, что руководству «ПСЖ» стоило обратить внимание на экс-наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Я считаю, что Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Но в Париж поедет Тьяго Мотта. Но всё может измениться», — цитирует Карессу FCInter1908.it.

Напомним, в настоящий момент «ПСЖ» возглавляет Кристоф Галтье. После 28 туров французской Лиги 1 команда из Парижа возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 66 набранных очков.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьяго Мотта Антонио Конте Фабио Каресса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
11:10 · Германия. Бундеслига
Игрок «Боруссии» Коне отреагировал на интерес «ПСЖ»
10:34 · Франция. Лига 1
Итальянский журналист: «Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Жан-Мишель Оля: «Челси» ослабляет команды вроде «Лиона»
06:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» претендует на услуги Канте
02:06 · Франция. Лига 1
Саутгейт рассказал, планирует ли вызывать Балогуна в сборную Англии
27 Марта
23:09 · Испания. Ла Лига
Окружение Месси не стало опровергать информацию о предстоящих переговорах с «Барселоной» слухи
23:00 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо высказался о будущем Паредеса и Дракслера
20:35 · Испания. Ла Лига
Вероятность возвращения Месси в «Барселону» продолжает расти 2 слухи
20:18 · Франция. Лига 1
Капелло оценил перспективы Головина в итальянской Серии А
16:27 · Франция. Лига 1
Цена Неймара снизилась
15:23 · Франция. Лига 1
Ценник Головина вырос
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на Коне
08:59 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Суперлига - не угроза для нас»
08:42 · Испания. Ла Лига
Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника
Все новости
Рекомендуем