Итальянский журналист: «Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов»

Итальянский журналист Фабио Каресса сообщил о том, что действующий чемпион Франции «ПСЖ» провёл встречу с главным тренером «Болоньи» Тьяго Моттой, чтобы обсудить с ним возможную работу в парижском клубе.

Журналист считает, что руководству «ПСЖ» стоило обратить внимание на экс-наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Я считаю, что Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Но в Париж поедет Тьяго Мотта. Но всё может измениться», — цитирует Карессу FCInter1908.it.

Напомним, в настоящий момент «ПСЖ» возглавляет Кристоф Галтье. После 28 туров французской Лиги 1 команда из Парижа возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 66 набранных очков.