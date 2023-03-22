Месси понимает, что ему будет сложно вернуться в «Барселону»

Легенда «Барселоны» Лионель Месси не против вернуться в каталонскую команду. Тем не менее, полузащитник «ПСЖ» понимает, что переход будет сложно осуществить из-за финансовых проблем «сине-гранатовых». Об этом сообщает издание Rac 1.

Напомним, в конце сезона у Месси истекает контракт с «ПСЖ». Французский клуб хочет продлить соглашение с Лионелем, но сам игрок сомневается, что ему будет целесообразно оставаться в Париже.

Ранее также сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера» Майами. Тем не менее, если верить слухам, Лионель предпочитает провести ещё пару сезонов в европейских чемпионатах.