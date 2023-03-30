Буффон рассказал, как порекомендовал «Милану» пригласить Меньяна

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как вернувшись в Италию после сезона с «ПСЖ», рекомендовал французского вратаря Майка Меньяна - и как в итоге к нему прислушался «Милан».

- Когда я выступал в «ПСЖ», нам довелось сыграть два раза против «Лилля». И когда я вернулся в Италию, меня спросили журналисты, есть ли там сильные вратари. Я тогда ответил, что на меня произвел впечатление второй голкипер «Лилля», на которого никто почему-то не обращает внимание. И когда «Милан» взял его, я написал Мальдини, что они сделали хорошее дело, - цитирует слова Буффона pianetamilan.it.