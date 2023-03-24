Аль-Хелаифи: «АПЛ – сильнейшая лига мира, нам есть чему поучиться»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи рассказал, что думает об успешности Английской премьер-лиги.

Прошлым летом парижский гранд сделал ставку на Кристофа Галтье, однако работа специалиста пока вряд ли может быть признана успешной, учитывая вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Провальными также считаются и некоторые приобретения, совершённые клубом в 2022 году.

«Премьер-лига – сильнейший чемпионат в мире, и нам есть чему поучиться. Мы проделали достойную работу и будем продолжать развитие, но дело не только в деньгах – необходимы правильные идеи», – цитирует журналист Адриен Гренье президента «ПСЖ».