Владельцы «ПСЖ» сообщили Аль-Хелаифи, что их приоритет – новый контракт с Месси

«ПСЖ» намерен сохранить в составе своего полузащитника Лионеля Месси. По информации от журналиста Фернандо Поло, владельцы клуба сообщили президенту Нассеру Аль-Хелаифи, что новый контракт с аргентинцем – их главный приоритет.

Напомним, в последнее время переговоры Месси с «ПСЖ» по новому контракту заметно притормозились. Лионель не уверен, что находится в правильной команде для продолжения карьеры.

Соглашение аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее ходили слухи, что в возвращении лучшего бомбардира в своей истории заинтересована каталонская «Барселона», которая сейчас испытывает финансовые проблемы.