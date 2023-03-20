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Чемпионат Франции. Лига 1

Владельцы «ПСЖ» сообщили Аль-Хелаифи, что их приоритет – новый контракт с Месси

20 Марта 2023 • 16:11 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

«ПСЖ» намерен сохранить в составе своего полузащитника Лионеля Месси. По информации от журналиста Фернандо Поло, владельцы клуба сообщили президенту Нассеру Аль-Хелаифи, что новый контракт с аргентинцем – их главный приоритет.

Напомним, в последнее время переговоры Месси с «ПСЖ» по новому контракту заметно притормозились. Лионель не уверен, что находится в правильной команде для продолжения карьеры.

Соглашение аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее ходили слухи, что в возвращении лучшего бомбардира в своей истории заинтересована каталонская «Барселона», которая сейчас испытывает финансовые проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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ПСЖ ЛИОН
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