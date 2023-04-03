Блан рассказал, в чём проблема «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан высказался о трудностях «Пари Сен-Жермен».

Коллектив Блана одержал выездную победу над парижским грандом в воскресном матче Лиги 1 (1:0).

«Проблема «ПСЖ» в том, что после вылета из Лиги чемпионов команда словно досрочно завершает сезон. Выступление в Лиге чемпионов продолжается – всё в порядке, Лига чемпионов заканчивается – всё теряет смысл, больше играть не за что. «ПСЖ» слишком трудно приходить в себя после неудачи в Европе», – заявил в послематчевом интервью Блан, возглавлявший «ПСЖ» с 2013 по 2016 год.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» с общим счётом 0:3.