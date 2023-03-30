Эвра: «Мбаппе — инопланетянин»

Бывший игрок французской национальной команды Патрис Эвра высказался о качествах звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не беспокоюсь о Мбаппе, у него есть голова на плечах, невероятная личность. Он инопланетянин. Я видел матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» на «Олд Траффорд». При разгоне он напомнил мне бразильца Роналдо. Это монстр», — заявил экс-защитник «красных дьяволов», чьи слова приводит RMC Sport. Также Эвра отметил, что рано называть Мбаппе легендой мирового футбола, поскольку должно пройти достаточно времени, а самому Килиану ещё нужно выиграть «Золотой мяч» и Лигу чемпионов.

Напомним, что Килиан Мбаппе является чемпионом мира - 2018, пятикратным чемпионом Франции, а также лучшим бомбардиром катарского мундиаля.