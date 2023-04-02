«ПСЖ» объявил состав на игру с «Лионом»

В главном, центральном матче двадцать девятого тура французского чемпионата «ПСЖ» сыграет в домашней игре с «Лионом». Накануне игры наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье объявил состав своей команды. Главные звезды клуба, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, сыграют в этой игре с самого ее начала.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Данило, Маркиньос, Битшиабу, Нуну Мендеш, Витинья, Верратти, Саншес, Месси, Мбаппе.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Лионом» в рамках двадцать девятого тура французского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.