Гренье: «Галтье – лицемер»

Журналист Адриен Гренье раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье после вчерашнего поражения «Ренну» (0:2). После матча французский специалист списал причину плохих результатов в большом количестве молодёжи.

«Галтье – лицемер. Несколько недель назад он говорил, что верит в молодых игроков. Он говорил, что молодёжь в «ПСЖ» лучше, чем в его предыдущих клубах. Теперь же он прячется за их спинами, хотя молодые игроки ничего не сделали. Это очень трусливо», – написал Гренье в социальных сетях.

«ПСЖ» уже активно ищет замену Галтье. Среди кандидатов – бывший тренер команды Томас Тухель, а также экс-футболист Тьяго Мотта.