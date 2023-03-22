Верратти рассказал, планирует ли поиграть в Серии А

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти ответил на вопрос о возвращении на родину.

Хавбек стал игроком «ПСЖ» в далёком 2012 году, перебравшись из «Пескары». Действующий контракт 30-летнего итальянца с французским грандом рассчитан до 2026 года.

«Я хочу продолжать развиваться, играть как можно дольше и побеждать. Я всегда стремился и продолжаю стремиться к победам, но, к сожалению, это не всегда возможно. Вернусь ли я в Италию? Кто знает... Посмотрим», – высказался Верратти на пресс-конференции в преддверии матча сборной Италии против Англии, который состоится в четверг.