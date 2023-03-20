Почему «ПСЖ» стоит отпустить Месси

Одна из главных интриг ближайшего трансферного окна – это будущее Лионеля Месси. У аргентинца завершается контракт с «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему парижанам не нужно сохранять аргентинца.

Лионель Месси завершает второй сезон в «ПСЖ». Ровно на этот срок был рассчитан контракт аргентинца, когда он покинул «Барселону». По данным медиа, французский клуб пытается сохранить Месси, но, кажется, делать этого не стоит.

«ПСЖ» подписывал Месси под довольно простую задачу, и все это понимали. Французский клуб рассчитывал выиграть Лигу чемпионов с магическим трио. Месси, Неймар и Мбаппе – по именам это была, возможно, сильнейшая атака Европы последних двух лет. Однако результата она не дала. Парижане дважды проиграли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно, можно говорить, что «ПСЖ» не везло с жеребьёвкой, ведь их соперниками были «Реал» и «Бавария». Вот только для победы в Лиге чемпионов всё равно надо обыгрывать топ-клубы, и неважно на какой стадии.

Когда два года назад Месси перебирался в Париж, его мотивация была ясна. Аргентинцу надо было оставаться в форме накануне чемпионата мира-2022, а сделать это в МЛС, на Ближнем Востоке или даже в чемпионате родной страны всё же было нереально. Сейчас Месси своей цели достиг. Сам аргентинец говорил, что вообще-то не планирует долго играть в футбол. При всей гениальности Месси сложно рассчитывать на какое-то космическое выступление от человека, у которого нет мотивации.

На самом деле Месси как раз в «ПСЖ» играет довольно средне по своим меркам, разумеется. Мы видели, как в Катаре он реально тащил сборную Аргентины, решал исход матчей, делал разницу. В составе парижан этого заметно не было. Месси играет отлично, забивает, отдаёт, но в его игре отсутствует то волшебство, ради которого его брали. «ПСЖ» хотел именно того футболиста, который мог почти в одиночку приносить результат. Однако желания у Месси творить в составе «ПСЖ» не видно.

«ПСЖ», конечно, может удержать аргентинца сумасшедшим контрактом, и тот продолжит забивать и отдавать. Вот только тащить команду Месси не собирается. Когда идёт игра, он вместе с командой зарабатывает результативные очки. Если же у «ПСЖ» что-то не ладится, то и Месси уходит в тень. Так было и в прошлом году в матчах с «Реалом», так было и в этом – против «Баварии».

При этом Месси получает огромную зарплату в «ПСЖ», что является некоторой проблемой для клуба. Денег-то у парижан много, но финансовый фейр-плей никто не отменял. Как итог, мы видели, что в этом году «ПСЖ» откровенно не хватало игроков, и в плей-офф Лиги чемпионов Кристофу Галтье приходилось задействовать юных воспитанников клуба. При всём уважении к молодым игрокам, сложно рассчитывать с ними проходить «Баварию» и побеждать в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» не хватает баланса в команде, а без него не получается собрать команду, которая может реально претендовать на большой успех. В этой ситуации тратить и много денег, и делать ставку на великого, но уже немотивированного Месси выглядит ошибкой. Парижанам лучше заняться перестройкой команды, чем просто рассчитывать на одну звезду, которая уже клонится к закату.

Роман Андреев