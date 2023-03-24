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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о неудачах клуба в Лиге чемпионов

24 Марта 2023 • 21:55 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи высказался о том, почему клубу не покоряется Лига чемпионов.

В текущем сезоне парижане вновь не смогли осуществить заветную мечту, вылетев уже на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии». Общий счёт двухматчевого противостояния – 0:3.

«Почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов? Нужно продолжать работать ради успеха. У нас много выдающихся игроков, в том числе и три суперзвезды. Последние четыре года были фантастическими, ведь мы добрались до финала. Важно с каждым годом улучшать команду и становиться лучше как клуб», – цитирует Marca Нассера аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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ПСЖ ЛИОН
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