«ПСЖ» может продать Доннарумму летом

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду в грядущее трансферное окно.

После завершения сезона в парижском клубе планируют освежить состав, и «чистка» может коснуться 24-летнего итальянского вратаря. Как сообщает Tuttomercato, «ПСЖ» уже изучает потенциальных кандидатов на роль сменщика Доннаруммы. Нынешний «первый номер» может быть продан, если к нему проявят интерес. Сам футболист также готов рассмотреть различные варианты продолжения карьеры, включая возвращение в итальянскую Серию А.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года, ранее он представлял «Милан». Стоимость голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.