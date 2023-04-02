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Чемпионат Франции. Лига 1

ПСЖ - Лион: где смотреть прямую трансляцию онлайн

02 Апреля 2023 • 02:55 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
1 1.43 X 5.10 2 6.50
Через 17 ч. 9 мин.

В заключительном матча 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» примет «Лион». Лидеры соревнований регулярно оступаются в матчах с конкурентами, но всё равно сохраняют комфортный отрыв. «Ткачи» в текущем сезоне застряли в середине таблицы и ни на что всерьез не претендуют, но с сегодняшним соперником могут и побороться, тем более что в последние годы эти команды проводят упорные непредсказуемые матчи.

В 21:45 состоится трансляция на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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ПСЖ ЛИОН
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