ПСЖ - Лион: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В заключительном матча 29-го тура Лиги 1 «ПСЖ» примет «Лион». Лидеры соревнований регулярно оступаются в матчах с конкурентами, но всё равно сохраняют комфортный отрыв. «Ткачи» в текущем сезоне застряли в середине таблицы и ни на что всерьез не претендуют, но с сегодняшним соперником могут и побороться, тем более что в последние годы эти команды проводят упорные непредсказуемые матчи.

В 21:45 состоится трансляция на «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.