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Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

02 Апреля 2023 • 22:01 Комментировать (3)
ПСЖ
0:0
Лион
1 1.70 X 3.90 2 4.80
1-й тайм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не слишком тепло встречен публикой в домашнем матче против «Лиона».

Аргентинец попал в стартовый состав команды Кристофа Галтье, и часть болельщиков парижан освистала игрока, когда диктор назвал его фамилию. Впрочем, некоторые фанаты отреагировали аплодисментами в адрес 35-летнего футболиста.

Напомним, что Лионель Месси не может договориться с «ПСЖ» о новом контракте. В последние недели в СМИ всё чаще появляются известия о скором возвращении игрока в «Барселону».

Следить заматчем «ПСЖ» – «Лион» можно на портале LiveResult, где ведётся текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ ЛИОН
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Комментарии (3)
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ilinoize
02 Апреля 2023 в 22:20
Пускай скажет спасибо, что не обоссали
venge
02 Апреля 2023 в 22:37
обоссать и сжечь
ilinoize
02 Апреля 2023 в 22:40
Вручить гному Золотой Дождь
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