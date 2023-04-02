Болельщики «ПСЖ» освистали Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не слишком тепло встречен публикой в домашнем матче против «Лиона».

Аргентинец попал в стартовый состав команды Кристофа Галтье, и часть болельщиков парижан освистала игрока, когда диктор назвал его фамилию. Впрочем, некоторые фанаты отреагировали аплодисментами в адрес 35-летнего футболиста.

Напомним, что Лионель Месси не может договориться с «ПСЖ» о новом контракте. В последние недели в СМИ всё чаще появляются известия о скором возвращении игрока в «Барселону».

Следить заматчем «ПСЖ» – «Лион» можно на портале LiveResult, где ведётся текстовая онлайн-трансляция.