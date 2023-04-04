Тальяфико: «Конечно, фанаты «ПСЖ» освистывают Месси, это естественно»

Защитник аргентинской сборной Николас Тальяфико заявил, что считает нормальным освистывание Лионеля Месси в его матчах за «ПСЖ», в силу того, от него многого ждут.

- Да и с нами такое случается. Нормально что у болельщиков завышенные ожидания от таких игроков, как Месси или Мбаппе. Они думают, что один игрок может все решить, но футбол - командный вид спорта, - цитирует слова Тальяфико американское издание ESPN.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, до этого он всю свою европейскую карьеру отыграл за один-единственный клуб - каталонская «Барселона».