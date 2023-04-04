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Чемпионат Франции. Лига 1

Тальяфико: «Месси делает всё возможное для успеха с «ПСЖ»

04 Апреля 2023 • 04:22 Комментировать
ПСЖ
0:1
Лион
окончен

Аргентинский защитник Николас Тальяфико, партнер Лионеля Месси по аргентинской сборной и триумфу на чемпионате мира, уже высказался по поводу освистывания великого нападающего в его клубе «ПСЖ». Он считает, что в конце сезона «ПСЖ» может потерять игрока, несмотря на то, что тот действует максимально профессионально.

- Будущее Лионеля? Посмотрим. Очевидно, что он пытается сделать все возможное для победы с «ПСЖ». В конце сезона он решит, - цитирует слова Тальяфико ESPN.

В «ПСЖ» Лионель Месси перебрался в августе 2021 года, ранее аргентинский нападающий выступал за каталонскую «Барселону». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Николас Тальяфико
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