«ПСЖ» может подписать игрока «Фулхэма»

Французский «ПСЖ» нацелился на трансфер полузащитника «Фулхэма» Андреаса Перейры. По информации от журналиста Адриена Гренье, бразилец действительно находится в шорт-листе руководства парижан.

Перейра проводит свой первый сезон за «Фулхэм» после перехода из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Отмечается, что на хавбека «дачников» в данный момент также претендует лондонский «Челси», который ищет нового полузащитника.

В нынешнем сезоне Перейра отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Ранее футболист также выступал в Италии на правах аренды за римский «Лацио».