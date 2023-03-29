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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Митрович рассказал, почему толкнул арбитра в матче Кубка Англии

29 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Борнмут
...
Фулхэм
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01.04 17:00

Сербский форвард «Фулхэма» Александр Митрович рассказал, почему толкнул арбитра Криса Кавану в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Инцидент, напомним, случился 20 марта – серб не сдержал свои эмоции и покинул поле, получив заслуженное удаление.

Позже сообщалось, что в Англии нападающего могут дисквалифицировать как минимум на шесть официальных игр.

«Своим действием я пытался привлечь внимание рефери, но сейчас я понимаю, что не должен был поднимать на него руки. И понимаю, почему он показал мне красную карточку. На личном уровне я сожалею о своих действиях, которые привели к тому, что меня удалили с поля», - цитирует Митровича Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
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