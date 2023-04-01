Гари О'Нил: «Парни показали свои волевые качества»

В двадцать девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Борнмут» сумел обыграть «Фулхэм», причем победа получилась волевой - «вишни» первыми получили гол. Игрой очень доволен наставник «Борнмута» Гари О'Нил.

- У нас был непростой старт при счете 0:1, и волевая победа - это тест на крепость характера и уверенности в себе. Парни показали свои волевые качества. Хорошо, что сделанные в перерыве изменения также сработали и принесли нам успех, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» снова сыграет дома - на сей раз с «Брайтоном».