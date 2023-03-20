​Митровича могут строго наказать за толчок арбитра

Форвард «Фулхэма» Александар Митрович не совладал с эмоциями и толкнул арбитра в кубковом матче против «Манчестер Юнайтед», за что получил красную карточку. Футбольная ассоциация Англии может строго наказать сербского футболиста, поскольку на орган оказывается серьёзное давление.

«Мы просим дисквалифицировать Митровича как минимум на шесть матчей. Если люди думают, что можно так вести себя в самом престижном кубковом турнире в мире, то что можно увидеть на более скромном уровне?» - сказал Express Sport генеральный директор Ref Support UK Мартин Кэссиди.

Бывший арбитр АПЛ Джефф Уинтер тоже призвал строго наказать Александара Митровича.