Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Митровича могут строго наказать за толчок арбитра

20 Марта 2023 • 21:05 Комментировать

Форвард «Фулхэма» Александар Митрович не совладал с эмоциями и толкнул арбитра в кубковом матче против «Манчестер Юнайтед», за что получил красную карточку. Футбольная ассоциация Англии может строго наказать сербского футболиста, поскольку на орган оказывается серьёзное давление.

«Мы просим дисквалифицировать Митровича как минимум на шесть матчей. Если люди думают, что можно так вести себя в самом престижном кубковом турнире в мире, то что можно увидеть на более скромном уровне?» - сказал Express Sport генеральный директор Ref Support UK Мартин Кэссиди.

Бывший арбитр АПЛ Джефф Уинтер тоже призвал строго наказать Александара Митровича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
22:09 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за Митомой
21:05 · Англия. Премьер-лига
​Митровича могут строго наказать за толчок арбитра
21:02 · Англия. Чемпионшип
С аутсайдера Чемпионшипа «Уигана» сняли три очка
20:10 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкаслу» интересен топ-форвард сборной Аргентины
20:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» уже контактировал с «Тоттенхэмом» по трансферу Кейна слухи
19:02 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд не поедет в сборную Англии из-за травмы
17:27 · Англия. Премьер-лига
Сака побил рекорд Фабрегаса по голевым действиям в молодом возрасте
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» замену Маунту в «Фулхэме»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кейна
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на игрока «Милана»
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом будет требовать за Кейна 100 миллионов евро
16:00 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Клопп может быть для тебя отцом, который всё время помогает»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брайтона» Барбер прокомментировал слухи об уходе де Дзерби в «Тоттенхэм»
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» решает, увольнять ли Конте 1
15:37 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы всё ещё думаем, когда лучше вернуть Канте на поле»
Все новости
Рекомендуем