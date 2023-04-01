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«Борнмут» ушёл из зоны вылета, дожав «Фулхэм»

01 Апреля 2023 • 18:56 Комментировать
Борнмут
2:1
Фулхэм
окончен

«Борнмут» и «Фулхэм» провели более-менее равный матч в 29-м туре АПЛ. В дебюте противостояния Андреас Перейра обнадежил болельщиков гостей метким ударом. Паритет на табло вернулся на 50-й минуте после выстрела из-за штрафной от Маркуса Тавернера. В концовке голкипер гостей справился с ударом Райана Кристи, но Доминик Соланке тут же добил мяч - 2:1.

«Борнмут» выбрался из зоны вылета, соперник - девятый.

Протокол игры  
Борнмут2:1Фулхэм
  16'Перейра Андреас (0:1)
(1:1) Тавернер Маркус50'  
(2:1) Соланке Доминик79'  
Нето МурараСмит АдамСтивенс ДжекСенеси МаркосКелли ЛлойдУттара Данго 46' (Кристи Райан ( 46') Ротуэлл Джо 72' (Траоре Хамед ( 72') Хефферсон Лерма  60'Энтони Джейдон 46' (Тавернер Маркус ( 46') Биллинг ФилипСоланке Доминик 90' (Семеньо Антуан ( 90')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркВинья МатиасЗабарный ИльяКук Льюис
Лено БерндТете Кенни  67' 82' (Седрик Соареш ( 82') Диоп ИссаРим ТимРобинсон Энтони  90'Рид Харрисон 69' (Кэрни Том ( 69'  81') Пальинья Жоау 88' (Уилсон Гарри ( 88') Рид Бобби 69' (Джеймс Дэниэл ( 69') Перейра Андреас  59' 82' (Лукич Саша ( 82') Манор СоломонВинисиус Карлос
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинДаффи ШейнФрансуа Тайриз
01 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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