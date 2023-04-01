«Борнмут» ушёл из зоны вылета, дожав «Фулхэм»

«Борнмут» и «Фулхэм» провели более-менее равный матч в 29-м туре АПЛ. В дебюте противостояния Андреас Перейра обнадежил болельщиков гостей метким ударом. Паритет на табло вернулся на 50-й минуте после выстрела из-за штрафной от Маркуса Тавернера. В концовке голкипер гостей справился с ударом Райана Кристи, но Доминик Соланке тут же добил мяч - 2:1.

«Борнмут» выбрался из зоны вылета, соперник - девятый.