«Борнмут» ушёл из зоны вылета, дожав «Фулхэм»

«Борнмут» и «Фулхэм» провели более-менее равный матч в 29-м туре АПЛ. В дебюте противостояния Андреас Перейра обнадежил болельщиков гостей метким ударом. Паритет на табло вернулся на 50-й минуте после выстрела из-за штрафной от Маркуса Тавернера. В концовке голкипер гостей справился с ударом Райана Кристи, но Доминик Соланке тут же добил мяч - 2:1.
«Борнмут» выбрался из зоны вылета, соперник - девятый.
Протокол игры
|16'Перейра Андреас (0:1)
|(1:1) Тавернер Маркус50'
|(2:1) Соланке Доминик79'
Нето Мурара•Смит Адам•Стивенс Джек•Сенеси Маркос•Келли Ллойд•Уттара Данго46' (Кристи Райан (46') •Ротуэлл Джо72' (Траоре Хамед (72') •Хефферсон Лерма• 60'Энтони Джейдон46' (Тавернер Маркус (46') •Биллинг Филип•Соланке Доминик90' (Семеньо Антуан (90')
Лено Бернд•Тете Кенни 67'82' (Седрик Соареш (82') •Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони• 90'Рид Харрисон69' (Кэрни Том (69') • 81'Пальинья Жоау88' (Уилсон Гарри (88') •Рид Бобби69' (Джеймс Дэниэл (69') •Перейра Андреас 59'82' (Лукич Саша (82') •Манор Соломон•Винисиус Карлос
01 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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