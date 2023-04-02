Марку Силва: «Мы просто выключились»

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел поражение от «Борнмута», хотя после первого тайма команда португальского специалиста Марку Силвы вела в счете. Силва недоволен подобным исходом игры:

- Второй тайм для нас оказался совершенно другим, и это очень трудно принять. В первой половине игры мы были много лучше, создавали моменты, забивали. А во втором мы выключились, утратили контроль над игрой, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

В следующем туре «Фулхэму» предстоит сыграть с лондонским «Вест Хэмом», это случится в следующую субботу, восьмого апреля.