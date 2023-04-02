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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тавернье: «Мы заслуживаем быть в АПЛ»

02 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать
Борнмут
2:1
Фулхэм
окончен

В двадцать девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Борнмут» сумел обыграть «Фулхэм», причем победа получилась волевой - после первого тайма «вишни» проигрывали. Сравнять счет удалось нападающему Маркусу Тавернье - он прокомментировал свою удачу.

- Последние несколько месяцев были непростыми из-за травмы, я вернулся было, снова получил травму, снова выбыл. Но я думаю, что сегодня во втором тайме нам удалось показать, что мы заслуживаем быть в высшей лиге, - цитирует слова футболиста BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» сыграет против «Брайтона». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Борнмут Джеймс Тавернье
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