Тавернье: «Мы заслуживаем быть в АПЛ»

В двадцать девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Борнмут» сумел обыграть «Фулхэм», причем победа получилась волевой - после первого тайма «вишни» проигрывали. Сравнять счет удалось нападающему Маркусу Тавернье - он прокомментировал свою удачу.

- Последние несколько месяцев были непростыми из-за травмы, я вернулся было, снова получил травму, снова выбыл. Но я думаю, что сегодня во втором тайме нам удалось показать, что мы заслуживаем быть в высшей лиге, - цитирует слова футболиста BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» сыграет против «Брайтона».