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Болевший раком полузащитник «Борнмута» Брукс сыграл впервые за 531 день

19 Марта 2023 • 07:58 Комментировать
Борнмут
...
Фулхэм
01.04 17:00

Вчерашний матч середняка и аутсайдера АПЛ между «Астон Виллой» и «Борнмутом» принёс футбольному миру радостное известие. Как оказалось, в минувшей игре, которая завершилась разгромной победой «вилланов» (3:0), впервые за 531 день сыграл 25-летний полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс. Воспитанник «Манчестер Сити» вышел на замену на 79-й минуте игры, подменив Адама Смита, пишет Talksport.

Напомним, что Брукс попал в неприятную историю, в которой может оказаться каждый живующий на Земле человек – у молодого игрока обнаружили рак.

К счастью, в прошлом году появились новости про то, что валлиец успешно победил болезнь. А после в «Борнмуте» сообщили о том, что продлили контракт с выздоровевшим футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Дэвид Брукс
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