Болевший раком полузащитник «Борнмута» Брукс сыграл впервые за 531 день

Вчерашний матч середняка и аутсайдера АПЛ между «Астон Виллой» и «Борнмутом» принёс футбольному миру радостное известие. Как оказалось, в минувшей игре, которая завершилась разгромной победой «вилланов» (3:0), впервые за 531 день сыграл 25-летний полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс. Воспитанник «Манчестер Сити» вышел на замену на 79-й минуте игры, подменив Адама Смита, пишет Talksport.

Напомним, что Брукс попал в неприятную историю, в которой может оказаться каждый живующий на Земле человек – у молодого игрока обнаружили рак.

К счастью, в прошлом году появились новости про то, что валлиец успешно победил болезнь. А после в «Борнмуте» сообщили о том, что продлили контракт с выздоровевшим футболистом.