«Борнмут» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Нето. Капитан «вишен» поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2025/2026.

Нето перебрался в «Борнмут» в начале августа прошлого года. Ранее он выступал за «Барселону». С момента переезда в Англию 33-летний вратарь провёл 18 матчей, в которых пропустил 25 голов.

На текущий момент «Борнмут» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 1 апреля, - против «Фулхэма» на своём поле.