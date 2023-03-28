«Борнмут» не планирует выкупать Винью у «Ромы»

Английский «Борнмут» не планирует выкупать левого защитника Матиаса Винью у «Ромы» на постоянной основе. Напомним, в конце января уругваец присоединился к «вишенкам» на правах аренды.

По информации от журналиста Николо Скиры, английская команда не собирается платить 15 миллионов евро, чтобы оставить себе футболиста на постоянной основе. С момента своего перехода Винья пока не впечатляет тренерский штаб «Борнмута». Футболист к сегодняшнему дню суммарно провёл всего 15 минут на поле в Английской премьер-лиге.

25-летний Винья проводит лишь свой третий сезон в Европе. До перехода в «Рому» защитник выступал в Бразилии и на родине в Уругвае.