Матуиди рассказал, чего не хватает «ПСЖ»

Бывший французский полузащитник Блез Матуиди поделился мыслями относительно проблем «Пари Сен-Жермен».

Парижане проводят не самый удачный сезон: команда привычно для себя лидирует в Лиге 1, однако уже не выиграет Лигу чемпионов и Кубок Франции, из которых вылетела на ранних стадиях.

«Я считаю, что «ПСЖ» должен иметь «ДНК Парижа» – именно этого не хватает клубу на сегодняшний день. Речь идёт о происходящем как на поле, так и за его пределами. Сейчас в клубе едва заметна парижская ДНК, над этим явно нужно работать», – заявил в интервью Le Parisien известный экс-игрок, выступавший за «ПСЖ» с 2011 по 2017 год.