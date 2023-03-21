Буффон назвал уход из «ПСЖ» самой большой ошибкой в своей жизни

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил о своём уходе из «ПСЖ» летом 2019 года.

По словам 45-летнего голкипера, игру за парижан можно назвать лучшим опытом в его карьере, поэтому уход из французского клуба Буффон считает самой большой ошибкой в своей жизни.

«Я играл в мега-команде: технически мы были гораздо сильнее, чем все остальные. Уход из «ПСЖ» был моей самой большой ошибкой в жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», — цитирует Буффона журналист Николо Скира.

В общей сложности за «ПСЖ» итальянский вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Наибольшую известность Буффон обрёл благодаря своим выступлениям в составе туринского «Ювентуса», с которым 10 раз становился чемпионом Италии.