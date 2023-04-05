Анри: «Освистывать Месси - это стыд»

Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне», знаменитый французский экс-нападающий Тьерри Анри, считает постыдным поведение болельщиков «ПСЖ», которые освистывали Месси в матче с «Лионом». В результате обескураженные парижане проиграли «ткачам».

- Это было стыдно слышать. Он - один из лучших игроков команды, и не только по регалиям, а по действиям на поле, у него тринадцать голов и тринадцать передач, - цитирует слова Анри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в столицу Франции в августе 2021 года. Ранее он всю свою карьеру провел в «Барселоне».