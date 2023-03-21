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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продолжает следить за Тухелем

21 Марта 2023 • 22:26 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Наставник Томас Тухель по-прежнему может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

Специалист остаётся без работы с момента увольнения из лондонского «Челси», которое состоялось в начале сентября прошлого года. Согласно недавним заявлениям СМИ, главным претендентом на Тухеля является мадридский «Реал», подыскивающий замену Карло Анчелотти, однако «ПСЖ» также претендует на немца. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, руководство парижан внимательно следит за ситуацией.

Томас Тухель работал в «ПСЖ» с лета 2018 года по декабрь 2020. Под его руководством команда добралась до финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Томас Тухель
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