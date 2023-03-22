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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти высказался о критике в свой адрес

22 Марта 2023 • 21:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти ответил на вопрос о критике.

Итальянский футболист допустил ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», что привело к пропущенному мячу. Парижане уступили со счётом 0:3 по сумме двух встреч.

«Критика – это часть футбола. Я сам прекрасно понимаю, когда делаю что-то не так. Я допустил ошибку – меня раскритиковали, без этого никак. Ранее меня часто хвалили, в том числе и во Франции. Критика меня не остановит, потому что я очень люблю футбол. Я по-прежнему мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Мне комфортно в Париже», – приводят французские СМИ слова Верратти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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ПСЖ ЛИОН
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