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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» проводит свой худший сезон с 2001 года

03 Апреля 2023 • 05:08 Комментировать
ПСЖ
0:1
Лион
окончен

В заключительном матче двадцать девятого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» снова потерпел поражение - на сей раз с минимальным счетом от «Лиона». Как оказалось, это было уже восьмое поражение парижского гранда в восемнадцати проведенных с учетом всех турниров матчах в 2023 году.

Такого показателя в истории клуба не было с далекого 2001 года - тогда в первых восемнадцати матчах сезона команда потерпела девять поражений. В следующем, тридцатом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» предстоит сыграть в гостях с «Ниццей». «Лион» же примет в домашних условиях «Ренн». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ
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