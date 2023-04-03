«ПСЖ» проводит свой худший сезон с 2001 года

В заключительном матче двадцать девятого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» снова потерпел поражение - на сей раз с минимальным счетом от «Лиона». Как оказалось, это было уже восьмое поражение парижского гранда в восемнадцати проведенных с учетом всех турниров матчах в 2023 году.

Такого показателя в истории клуба не было с далекого 2001 года - тогда в первых восемнадцати матчах сезона команда потерпела девять поражений. В следующем, тридцатом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» предстоит сыграть в гостях с «Ниццей». «Лион» же примет в домашних условиях «Ренн».